Da li je problem u Partizanu bio sa Džabarijem Parkerom?

-Ja sam Hoze Marija i ovo je moje lično mišljenje. Ne znam kako drugi razmišljaju. Džabari nije loš lik kao što mnogi pričaju. Ni blizu. Možda malo čudan, ali nije loš. Na pripreme je došao sa osam kila viška. Nismo imali najbolje pripreme. Više od nedelju dana smo proveli u Australiji, što je bio odličan biznis potez, ali nismo najbolje izgledali na sportskom planu. Pored toga nismo imali centra, Džabari je tu pomogao. Ipak, ako me pitate da li je Džabari bio najveći problem? Nije - rekao je Hose Marija za "Mozzarsrpot".

Čini se da je i Šejk Milton imao problema da se privikne na evropsku košarku…“

-Nije uspeo da pronađe ritam. Učio je stil košarke, učio je nova pravila. Kada god bi uhvatio ritam, povredio bi se. Najveći problem su bile povrede. Šejk se povredio u isto vreme kada i Karlik Džons i to nas je mnogo koštalo.

Otkrio je i da bi nešto menjao...

-Verovatno da neki igrači ne ostanu u ekipi. To je moje mišljenje.