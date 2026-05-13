Reprezentativac Slovenije angažovao je verovatno najjači tim za brakorazvodne parnice, poznata Lora Vaser će biti u timu Luke Dončića. Advokatica koja je u centru pažnje i koja je poznata kao "kraljica razvoda" sada je preuzela slučaj NBA zvezde, a ono što kod nje izaziva strahopoštovanje jesu brojne pobeđene parnice među poznatim ličnostima.

Zastupala je Anđelinu Džoli, Bena Afleka, Eštona Kučera, Nikol Kidman, Toma Kruza...

Međutim, druga strana se neće predati bez borbe. Anamarija Goltes angažovala je stručnjaka za porodično pravo. Evan Ickovic radi u advokatskoj kancelariji "Blevans, Itzkowitz & Cantrell, LLP", a na sajtu firme detaljno je opisano o kome se radi. Anamarijin zastupnik je i član izvršnog odbora Advokatske komore Beverli Hilsa i važi za cenjen glas u oblasti porodičnog prava.

"Evan C. Ickovic posvetio je karijeru porodičnom pravu i isključivo se tom oblasti bavi još od 2001. Kao partner u advokatskoj kancelariji 'Blevans Itzkowitz Cantrell LLP', gospodin Ickovic klijentima pruža veliko znanje i iskustvo, vodeći ih kroz neke od najtežih trenutaka u njihovim životima. Takođe je član Američke akademije advokata za bračno pravo (AAML), prestižne organizacije poznate po promovisanju najviših standarda bračnog prava i vrhunskog zastupanja. Članstvo u AAML ograničeno je na iskusne advokate za porodično pravo najvišeg ranga, koji pokazuju značajno angažovanje u toj oblasti i posvećenost profesionalizmu, kontinuiranom pravnom usavršavanju i etičkoj praksi", piše na sajtu kancelarije prenosi "Mondo".

Trenutno nije poznato koju sumu novca traži Anamarija kao vid alimentacije, spominjala se cifra od 300.000 dolara mesečno. Međutim, tačan iznos još nije preciziran.