Luka Dončić neće igrati ni na trećoj utakmici polufinala Zapadne konferencije između Los Anđeles Lejkersa i Oklahome. Slovenački košarkaš je zvanično potvrđen kao nedostupan za ovaj duel.

Lejkersi su ubedljivo izgubili prva dva meča, a serija se seli u "Crypto.com" arenu u Los Anđelesu. Dončić je van terena od drugog aprila zbog povrede zadnje lože i propustio je sve mečeve u dosadašnjem delu plej-ofa NBA lige.

- Svaki dan radim ono što treba. Očigledno, sada sam u fazi oporavka i rada. Lekari su na početku rekli osam nedelja, pa idem dan po dan i svakog dana se osećam bolje - rekao je Dončić pre nekoliko dana.

Iako je počeo sa trčanjem, Luka još nije dobio dozvolu za pun kontakt u košarkaškim aktivnostima.

Sportski lekar Džesi Mors ocenio je da je reč o ozbiljnoj povredi zadnje lože drugog stepena ili delimičnom pucanju mišića, te da bi Dončić mogao biti odsutan još jednu do dve nedelje.

Ukoliko se taj vremenski okvir pokaže tačnim, vrlo je verovatno da će propustiti ostatak serije protiv Oklahome.

- Sve je teže zamisliti da će Luka Dončić biti spreman za ovu seriju protiv Oklahome - preneo je Bret Sigel sa "ClutchPoints".

Oslabljena će biti i Oklahoma, pošto u trećoj utakmici neće igrati Džejlen Vilijams.