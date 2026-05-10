Košarkaši Oklahome deklasirali su Los Anđeles Lejkerse rezultatom 131:108 utrećoj utakmici polufinala Zapada. Aktuelni šampion sada vodi sa ogromnih 3:0 u seriji i već u narednom susretu će imati priliku da obezbedi plasman u finale konferencije.

Lejkersi su uspeli da odigraju čvrsto prvo poluvreme i na pauzu su otišli sa dva poena prednosti (59:57). Ipak, kao i u prošlom meču, u nastavku je ogroman kvalitet Tandera došao do potpunog izražaja i na terenu je postojao samo jedan tim. Razlika se postepeno povećavala, a domaći košarkaši su ostajali bez snage kako je meč odmicao.

Nikola Topić je dobio šansu u Oklahomi. Srpski košarkaš je na terenu proveo tri minuta i za to vreme je zabeležio dva skoka i po jednu ukradenu i izgubljenu loptu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Mičel sa 24, Šej Gildžus-Aleksander je dodao 23, a Holmgren 18. Kod Lejkersa najbolji Hačimura sa 21 poenom, dok je Lebron Džejms dodao dva manje.

Oklahoma sada ima prvu od tri meč lopte. Naredna utakmica igra se u utorak od 4.30 po našem vremenu.