Tim iz Los Anđelesa je od starta kontrolisao meč i ni u jednom trenutku nije dozvolio rivalu da se ozbiljnije vrati u igru. Ključ pobede bila je čvrsta odbrana, uz sigurnu igru u napadu koju je predvodio Lebron Džejms.

Iskusni košarkaš je utakmicu završio sa 28 poena, sedam skokova i osam asistencija, postavivši ton igri svog tima već u prvom poluvremenu. Važan doprinos dali su i Ruj Hačimura sa 21 poenom, kao i Ostin Rivs koji je dodao 15.

Lejkersi su na poluvremenu imali ubedljivu prednost od 18 poena (49:31), Hjuston je imao brojne greške u napadu.

U nastavku meča prednost gostiju je rasla i preko 20 poena, a iako je Hjuston u pojedinim trenucima uspevao da ublaži zaostatak, nije bilo realne pretnje po ishod susreta.

Trener Lejkersa Džej Džej Redik insistirao je na disciplini do samog kraja, što je njegov tim i poštovao, mirno privevši utakmicu kraju.

U poraženom timu istakli su se Amen Tompson sa 18 i Alperen Šengun sa 17 poena i 11 skokova, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne eliminacija.

Los Anđeles će u narednoj rundi igrati protiv Oklahome, aktuelnog šampiona NBA lige.