Košarkaši Hjustona uspeli su da produže plej-of seriju sa Los Anđeles Lejkersima. Roketsi su slavili 99:93 i tako smanjili rezultat na 3:2.

U centru pažnje bili su Lebron Džejms i Alperen Šengun. Sredinom poslednje četvrtine došlo je do verbalnog sukoba jednog od najboljih igrača svih vremena i momka koji bi tek trebalo da se dokaže na najvećoj sceni. Lebron je iznudio faul i dok je stajao na liniji penala čuo je dobacivanje turskog centra.

Šengun je dobacio da je faul bio mekan, što se Džejmsu nije dopalo i morao je da reaguje. Lebron je bio izričit, pa je Šengunu u lice rekao kako je igrač koji ponajviše dobija "sumnjive" faulove.

- Kažeš da je bio 'mekan faul'? To ovde svako me da kaže, ali ne i ti... Ti si jedina osoba ovde kojoj nije dozvoljeno da to kaže - odbrusio je Lebron.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da se Šengun žali zbog faulova. Nedavno je za Nikolu Jokića rekao da je "beli medved" NBA lige, čime je aludirao na zaštitnički nastrojene sudije kad je u pitanju srpski as.

- On je trostruki MVP. Siguran sam da ni on nije dobijao te kriterijume kada je bio mojih godina. Tako da, vremenom ću i ja doći do toga. Mnogo je radio da bi stigao tu gde jeste i da bi dobio te pozicije u reketu. Ipak, to spušta drugog igrača, jer praktično ne možete ništa da uradite. On već pogađa teške šuteve, a kada uz to praktično ne smete ni da ga dodirnete, jako ga je teško čuvati - rekao je Šengun posle jednog od mečeva ove sezone.