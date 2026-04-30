Nakon treninga dan pred meč, trener Denvera Dejvid Adelman stao je pred medije i otkrio da u timu neće biti Arona Gordona, pored Pejtona Votsona.

- Pričao sam sa momcima individualno i timski u svlačionici. Čuju moju poruku svakog dana i verujem u njih. Postoji razlog zašto su ovi momci osvojili 54 utakmice sa svim onim različitim postavama. Oni uzajamno veruju jedni u druge i da, loše je igrati loše u plej-ofu, ali ne znači da nisu takmičarski nastrojeni. Prošla noć to pokazuje.

Upitan je i šta je potrebno njegovom timu protiv Minesote da bi pobedili.

- Više dubine, momci koji su ušli (u petom meču) rešili su duel za nas. Da ne napominjem da smo igrali mnogo lagodniju utakmicu, izgledali više kao mi. Iz tog meča ćemo graditi, kao što sam rekao u četvrtom meču, u petom meču su stvari bile bolje. Nije stvar o eliminacionom meču, već da budemo bolji naredni put - rekao je Dejvid Adelman.

Utakmica je na programu u noći između četvrtak i petka u 03.30, Minesota ima meč loptu.