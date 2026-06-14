Tokom prethodnih nedelja Velička se dovodio u vezu sa Partizanom, ali se ispostavilo da od dolaska u Beograd neće biti ništa. Kako navode litvanski izvori, crno-beli nisu među opcijama za nastavak karijere iskusnog organizatora igre.

U trci za njegov potpis ostali su Brizbejn Buletsi i Budućnost, koja je ovog leta već krenula u rekonstrukciju tima posle završetka sezone.

Velička iza sebe ima odličnu sezonu u Evrokupu, gde je prosečno beležio 14,1 poen, 4,3 skoka i 7,7 asistencija po utakmici. Uz to je imao 1,6 ukradenih lopti i indeks korisnosti od 19,8, čime se svrstao među najkorisnije igrače takmičenja.

U narednim danima očekuje se konačna odluka Litvanca, koji bi mogao da predstavlja jedno od najzvučnijih pojačanja Budućnosti pred novu sezonu.