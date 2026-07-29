Pejton Votson odbio je prvu ponudu Denvera da produži ugovor jer oseća da nije dovoljno plaćen.

Podsetimo, Denver je svom mladom igraču ponudio 70.000.000 dolara na pet godina, što je oko 14.000.000 po sezoni. To je daleko ispod onoga što on može da zaradi na ruki ekstenziji, koja bi suštinski trebalo da bude između 120.000.000 i 125.000.000 dolara. Kako javlja novinar Mark Stajn, Votson je preko svog agenta poručio ljudima iz Denvera da ga ovakav ugovor ne zanima i da želi platu ne u rangu, već višu od Kristijana Brauna.

Mladi defanzivac je prošlog oktobra osigurao ugovor vredan 125.000.000 dolara za pet godina koji je počeo da važi od ovog leta. Već nekoliko meseci se spekuliše da Votson želi iste ili slične uslove kao Braun i između njih dvojice očigledno postoji određeni rivalitet. S tim da treba biti pošten i reći da Votson više zaslužuje novac koji je Braun dobio.

Bivši NCAA šampion sa Kanzasom je izrastao u kvalitetnog defanzivca, ali mu je napadački opseg dosta limitiran. S druge strane, Votson je eksplodirao početkom ove godine kada se Nikola Jokić povredio i bio najbolji igrač Nagetsa u jednom periodu. Sezonu je uprkos svojim problemima sa povredama završio sa prosekom od 15 poena, pet skokova i dve asistencije.