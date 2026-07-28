Tačnije, sve je zakomplikovala prethodna situacija sa Spenserom Džonsom, pošto su Nagetsi morali da izjednače ponudu Oklahome i daju mu ugovor vredan 12.000.000 dolara za dve godine. To znači da će u narednom periodu morati da posluju mnogo pametnije i skrešu troškove, pa bi mogli da ostanu bez jednog od najpouzdanijih igrača.

Kako piše "Atletik", Denver je Votsonu ponudio 70.000.000 dolara za pet godina, što je daleko ispod očekivane sume od 120.000.000. Situaciju komplikuje to što je za njegovo dovođenje zainteresovano nekoliko ekipa - Milvoki, Atlanta, Klipersi i Lejkersi, pa nema sumnje da je ovo bio rizičan potez čelnik iz Kolorada.

Votson je odigrao najbolju sezonu dosadašnje karijere, sa prosekom skoro 15 poena, pet skokova i dve asistencije. Posebno se istakao tokom drugog dela sezone, kada je Jokić bio na pauzi zbog povrede.

Grantovane ugovore imaju Džamal Marej, Kristijan Braun, Kem Džonson, Eron Gordon, Nikola Jokić, Tajus Džouns, Džulijan Stroter, Dearon Holms, Zik Nađi, Trevon Brazile, Alfa Dijalo, Marvin Begli i na kraju Spenser Džons. Videćemo da li će se u slučaju Pejtona Votsona Nagetsi približiti crvenoj liniji ili će ga pustiti da ode.