Na osnovu odluke Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, generalni sekretar Branko Radujko potpisao je ugovor sa uglednim međunarodnim stručnjakom iz Belgije, Frankom De Blekerom, koji će u naredne dve godine obavljati funkciju predsednika Sudijske komisije FSS, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu FSS.

"Fokus rada De Blekera biće na jačanju integriteta Sudijske organizacije, unapređenju stručnog i ličnog razvoja sudija, kontinuiranoj edukaciji, kao i podizanju kvaliteta suđenja u Srbiji u skladu sa najvišim standardima FIFA i UEFA. Već naredne sedmice De Bleker održaće sastanke sa sudijama i drugim službenim licima, trenerima i kapitenima klubova, kao i predstavnicima medija. Tom prilikom predstaviće svoju viziju rada, ključne prioritete i plan aktivnosti, ali i najnovije smernice i promene u oblasti suđenja koje dolaze sa nivoa FIFA i UEFA", navodi se na sajtu FSS.

Angažovanje De Blekera predstavlja još jednu potvrdu opredeljenosti Fudbalskog saveza Srbije da nastavi reforme u domaćem fudbalu, saopšteno je iz FSS.

"Cilj je uspostavljanje još profesionalnijeg, objektivnijeg i transparentnijeg sistema suđenja, koji će doprineti zaštiti integriteta takmičenja, razvoju mladih igrača, kao i većoj konkurentnosti srpskih klubova i fudbala u međunarodnim okvirima. U poslovima analize suđenja, edukacije i ocenjivanja sudija, sa posebnim akcentom na primenu VAR tehnologije, De Blekeru pomagaće njegov dugogodišnji saradnik, međunarodni VAR ekspert Kristof Dirik", navode iz FSS.

De Bleker je rođen 1. jula 1966. godine u Odenardeu, u Belgiji. Sudijsku karijeru započeo je 1984. godine, a već 1994. postao je arbitar najvišeg ranga belgijskog fudbala.

Na FIFA listu međunarodnih sudija uvršten je 1998. godine, gde je ostao sve do okončanja aktivne karijere 2011. godine.

"Tokom više od decenije na svetskoj sceni sudio je najveće utakmice evropskog i svetskog fudbala. Učestvovao je na Svetskim prvenstvima u Nemačkoj 2006. i Južnoj Africi 2010. godine, gde je delio pravdu na ukupno sedam utakmica, uključujući i četvrtfinalni meč Italija - Ukrajina 2006. godine. Bio je i učesnik Evropskih prvenstava u Portugalu 2004. i Austriji i Švajcarskoj 2008, gde mu je povereno i vođenje polufinalnog susreta između Španije i Rusije", objavio je FSS.

De Bleker je na klupskoj sceni važio za jednog od najcenjenijih UEFA arbitara svoje generacije.

"Sudio je brojne mečeve Lige šampiona, uključujući polufinala najelitnijeg evropskog takmičenja (Milan - Mančester junajted, Barselona - Inter i Real Madrid - Barselona), kao i finale Superkupa Evrope 2009. godine između Barselone i Šahtjora. Za izuzetne rezultate u sudijskoj karijeri čak sedam puta je proglašavan za najboljeg fudbalskog sudiju Belgije, čime je stekao status jednog od najuspešnijih arbitara u istoriji belgijskog fudbala", saopštio je FSS.

De Bleker je po završetku aktivne sudijske karijere obavljao funkcije UEFA sudijskog posmatrača i instruktora, bio je predavač u okviru prestižnog UEFA CORE (Centre of Refereeing Excellence) programa, mentor najtalentovanijim evropskim sudijama, kao i član UEFA Referee Development Panel-a, tela zaduženog za razvoj i edukaciju sudija širom Evrope.

"U prethodnom periodu bio je na čelu Sudijske komisije Fudbalskog saveza Azerbejdžana, gde je rukovodio reformom sudijske organizacije, razvojem VAR sistema i edukacijom arbitara, nastavljajući uspešnu međunarodnu karijeru i nakon završetka suđenja na terenu. Imenovanjem De Blekera, FSS dobija jednog od najcenjenijih sudijskih eksperata Evrope, čoveka koji je više od dve decenije bio deo najvećih fudbalskih takmičenja sveta i koji će svojim bogatim iskustvom doprineti daljem unapređenju sudijske organizacije i razvoju srpskog fudbala", zaključuje se u saopštenju FSS.