Njegove oproštajne reči objavljene su na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije.

-Veoma sam srećan zbog ovog iskustva u Srbiji. Od 1. jula preuzeću funkciju tehničkog direktora Udruženja fudbalskih sudija Italije.

Svakako, odluka koja nije bila laka, pre svega zbog veze koju sam izgradio sa predsednikom Džajićem i generalnim sekretarom Radujkom, kojima želim javno da zahvalim na podršci i poverenju. Ovu odluku doneo sam i iz porodičnih razloga, jer želim da budem bliže svojoj porodici.

Zahvaljujem se i svim sudijama, pomoćnim sudijama i posmatračima koji su obavili odličan posao. Nadam se da će se srpski fudbal uskoro vratiti ulozi jednog od protagonista evropskog i svetskog fudbala. Tako je bilo u prošlosti, a iskreno se nadam da će tako biti i u budućnosti.

Želim svima mnogo sreće - rekao je Mesina na oproštaju.

Tim povodom se oglasio i FSS, koji se zahvalio Italijanu na saradnji u prethodnih godinu dana.

-Posle godinu dana veoma uspešne saradnje i potvrde u tom trenutku pravog izbora od strane čelnih ljudi srpskog fudbala, Domeniko Mesina i Fudbalski savez Srbije završavaju jedno putovanje koje svima donelo veoma lepo, pozitivno iskustvo.

Prvi put posle nekoliko sezona srpski klupski fudbal, njegov integritet i regularnost, nisu nijednog trenutka bili pod lupom nadležnih organa UEFA! Rezultat strategije odgovornih ljudi u Fudbalskom savezu Srbije, poteza koji je tada imao prefiks istorijski. Domeniko Mesina je opravdao poverenje i imao veliki uticaj na sve gore navedeno, a rad u srpskom fudbalu pod kapom FSS definitivno ga je preporučio jednoj od pet vodećih liga u Evropi. Priznanje za njega, priznanje za Fudbalski savez Srbije, ljude koji su mu ukazali poverenje. Zbog toga i zahvalnost na obostrano dobroj saradnji.

Bivši italijanski sudija, posle isteka jednogodišnjeg ugovora sa FS Srbije, vraća se u zemlju u kojoj je stekao ime i poštovanje. Nacionalni komitet udruženja sudija Italije imenovao ga je za tehničkog direktora.

Fudbalski savez Srbije želi sve najbolje Domeniku Mesini u novom profesionalnom izazovu. S druge strane, upoznati sa mogućnošću njegovog odlaska po isteku ugovora, Fudbalski savez Srbije već izvesno vreme je u stalnoj komunikaciji sa UEFA i javnost će biti blagovremeno obaveštena oko izbora sledećeg predsednika Sudijske komisije FSS.

Takođe, važno je apostrofirati činjenicu da će sve aktivnosti oko sudijskih lista biti sprovedene prema propisima i na vreme, u skladu sa visokim standardima koji su dostignuti u prethodnom periodu - saopšteno je iz FSS.