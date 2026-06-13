Bivši trener Crvene zvezde bi uskoro trebalo da preuzme Hapoel iz Jerusalima. Kako prenose izraelski mediji, Hapoel je nakon smene Jonatan Alon odlučio da poveri ekipu srpskom stručnjaku, a njegovo zvanično predstavljanje očekuje se narednih dana.

Obradović bi odmah po dolasku u klub mogao da dobije veliko pojačanje. Prema pisanju lista "Israel Hayom", klub iz Jerusalima želi da dovede Džejlina Smita. Reč je o plejmejkeru koji igra za reprezentaciju Hrvatske, a u sezoni 2023/24 je nastupao za Partizan.

Iskusni bek je ove sezone prosečno beležio 13,3 poena i 3,1 asistenciju u Evrokupu, a u Hapoelu veruju da bi zajedno sa Džeredom Harperom činio jedan od najopasnijih bekovskih tandema u takmičenju.

Ukoliko se obe operacije realizuju, Hapoel Jerusalim bi mogao da bude jedan od kandidata za torfej u Evrokupu naredne sezone.