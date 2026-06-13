Košarkaš Klivledna Džejms Harden uhapšen je u ranim jutarnjim časovima u Teksasu i protiv njega je podignuta optužnica za nezakonito nošenje oružja, prenose američki mediji.

Prema navodima policije, kod Hardena je tokom kontrole pronađen pištolj u vozilu. Oružje se navodno nalazilo na vidljivom mestu i nije bilo smešteno u futrolu, zbog čega je protiv košarkaša pokrenut prekršajni postupak.

Harden je ubrzo pušten uz kauciju, a prvo pojavljivanje pred sudom zakazano je za 22. jun.

Uslovi puštanja na slobodu nalažu da ne sme da poseduje vatreno oružje, municiju niti bilo kakvo drugo naoružanje. Takođe mu je zabranjena upotreba alkohola, narkotika i drugih kontrolisanih supstanci, osim ukoliko ih ne koristi uz lekarski recept.

Pored toga, moraće da se podvrgava nasumičnim testiranjima.

Harden je veteran u NBA ligi. Jedan je od najboljih igrača svoje generacije. Oklahoma ga je 2009. izabrala kao trećeg pika na draftu. Tokom karijere nosio je i dresove Hjustona, Bruklina, Filadelfije i Los Anđeles Klipersa.

Za sada se ni Harden ni njegovi predstavnici nisu oglašavali povodom incidenta.