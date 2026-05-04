Kakav detalj u NBA ligi... Darko Rajaković imao je veliku nezgodu na meču Toronta i Klivlenda. Džejms Harden se zakucao u njega.

Harden se odmah izvinio, dok Rajaković nije pokazivao gotovo nikakve emocije.

Ipak, videlo se da mu nije pravo i da se iznervirao, ali... Uspeo je da suzbije bes i nastavi da vodi utakmicu normalno.

Koliko god ovog bolno delovalo, jasno je da Harden to nije namerno uradio i da je jednostavno sve bilo spelet okolnosti...

Klivlend je na kraju slavio sa 114:102 i posle majstorice prošao dalje.

Bila je ovo strašna serija u kojoj je čini se Rajaković izvukao najviše što je mogao od svog tima. Na momente su Reptrosi igrali sjajnu košarku, bilo je svega, ipak, kao da je falilo i malo sreće da se napravi nešto više.

Utisak je da je Darko Rajaković uspešno motivisao svoje igrače, videli smo kako im drži govor i objašnjava im da je najbolja reč u sportu "sedma utakmica", ali... Toronto je pokazao zube, igrao je hrabro, ali... Nisu uspeli do kraja da završe posao i to je posebno zabolelo našeg trenera.

-Naučio sam koliko volim ovaj igrački kadar, moje igrače. Sutra će mi nedostajati da ih treniram. Rekao sam im pre meča da hoću da prođem da bih mogao da nastavim da ih treniram i budem sa njima. Ovo je posebna grupa ljudi i zahvalan sam što ih imam oko sebe i što mogu da radim s njima - rekao je Rajaković.

Nažalost, Toronto nije mogao bez Imanuela Kviklija i Brendona Ingrama, bio je to ipak nenadoknadiv gubitak...

Skoti Barns je igrao sjajno i zabeležio je 24 poena, osam skokova i šest asistencija, dok je Er Džej Beret stao na 23 poena, četiri skoka i šest asistencija. Dvocifreni su bili i Džamal Šid sa 14 i Džakobi Volter sa 13.