Srpski trener Darko Rajaković nije uspeo da se plasira u drugu rundu NBA plej-ofa pošto je njegov Toronto eliminisan u sedmoj utakmici serije protiv Klivlenda. Kavalirsi su slavili sa 114:102 pred svojim navijačima.

Bila je ovo strašna serija u kojoj je čini se Rajaković izvukao najviše što je mogao od svog tima. Na momente su Reptrosi igrali sjajnu košarku, bilo je svega, ipak, kao da je falilo i malo sreće da se napravi nešto više.

Utisak je da je Darko Rajaković uspešno motivisao svoje igrače, videli smo kako im drži govor i objašnjava im da je najbolja reč u sportu "sedma utakmica", ali... Toronto je pokazao zube, igrao je hrabro, ali... Nisu uspeli do kraja da završe posao i to je posebno zabolelo našeg trenera.

Njemu su oči bile pune suza dok je govorio posle utakmice.

-Naučio sam koliko volim ovaj igrački kadar, moje igrače. Sutra će mi nedostajati da ih treniram. Rekao sam im pre meča da hoću da prođem da bih mogao da nastavim da ih treniram i budem sa njima. Ovo je posebna grupa ljudi i zahvalan sam što ih imam oko sebe i što mogu da radim s njima - rekao je Rajaković.

Nažalost, Toronto nije mogao bez Imanuela Kviklija i Brendona Ingrama, bio je to ipak nenadoknadiv gubitak...

Skoti Barns je igrao sjajno i zabeležio je 24 poena, osam skokova i šest asistencija, dok je Er Džej Beret stao na 23 poena, četiri skoka i šest asistencija. Dvocifreni su bili i Džamal Šid sa 14 i Džakobi Volter sa 13.

Što se tiče Klivlenda koji ide u narednu rundu, sa po 22 poena predvodili su ga Džaret Alen i Donovan Mičel, dok je Džejms Harden ubacio 18, a u jednom trenutku "srušio" je i Rajakovića kraj parketa.

Prethodne noći je i Detroit svoju seriju rešio u sedmoj utakmici i napravio je veliki preokret protiv Orlanda koji je vodio 3:1, tako da nas sad čeka duel ovih timova koje su svi očekivali u drugoj rundi.



