Heroj pobede bio je Ar Džej Baret, koji je pogodio trojku 1,2 sekunde pre kraja produžetka.

Tim Darka Rajakovića je tako izborio majstoricu, koja će biti odigrana u Klivlendu.

Pored Bareta koji je dao 24 poena, odličnu partiju pružio je Skoti Barns sa 25 poena i 14 asistencija, dok je Dža'Kobe Volter dodao 24 poena.

Značajan doprinos dao je i Kolin Marej-Bojls sa 17 poena, a Reptorsi su uspeli da se vrate i nakon što su u poslednjoj deonici ispustili prednost od 11 poena.

Na drugoj strani, Evan Mobli je imao priliku da donese pobedu Klivlendu, ali je promašio šut za tri poena u završnici. Mobli je meč okončao sa 26 poena i 14 skokova, Donovan Mičel je postigao 24, dok je Džejms Harden dodao 16 poena, uz devet skokova i devet asistencija.

Ključnu razliku napravio je broj izgubljenih lopti, Klivlend ih je imao 18.

Sedma, odlučujuća utakmica serije na programu je u nedelju u Klivlendu.