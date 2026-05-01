Kako se sezona u NCAA i pojedinim evropskim ligama završila, fokus mladih košarkaša premešta se na NBA draft, ali ove godine uz primetan pad broja prijava zbog sve unosnijih ponuda koje nude koledži.

Na spisku igrača pozvanih na pred-draft testiranja nalazi se i Andrej Stojaković, koji je promenio prvobitnu odluku da ostane još jednu sezonu na Ilinoisu i ipak se prijavio za draft.

Uz njega, šansu da se pokažu ima i Milan Momčilović, koji je privukao pažnju odličnim šutem tokom NCAA sezone, kao i Miloš Uzan, član univerziteta Hjuston.

Na listi su i Luiđi Suigo iz Mege, kao i Džek Kajil, bivši igrač tog kluba.

Pred mladim igračima je važna odluka – da li će krenuti ka NBA ligi ili ostati u NCAA sistemu, koji sve više nudi finansijsku sigurnost i prostor za razvoj.