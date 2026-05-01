Košarkaši Panatinaikosa poveli su 2-0 u čevrtfinalnoj seriji Evrolige protiv Valensije, nakon što su slavili i u drugoj utakmici u Španiji, ovaj put rezultatom 107:105.

Videli smo još jednu dramu u Valensiji, dodatnih pet minuta, a sve je rešio Najdžel Hejs-Dejvis, poenima sa zvukom sirene.

Usledila je drama, burna konferencija za medije Ergina Atamana, na kojoj je čak najavio i moguće hapšenje Dimitrisa Janakopulosa, vlasnika tima, kao i drama koja prati Panatinaikosov dvojac.

Ipak, na kraju od svega nije bilo ništa, a posle utakmice su kamere uhvatile i neobičnu proslavu Grka i Turčina.

Oni su se našli ispred svlačionice, razmenili nekoliko reči, a zatim se i zabavili posle druge pobede u trileru.