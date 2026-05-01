Košarkaši Denvera izgubili su od Minesote posle šest utakmica na početku plej-ofa NBA lige.

Niko osim Nikole Jokića se nije toliko istakao na parketu, pa je tako Minesota pred svojim navijačima slavila i otišla dalje.

Veliku ulogu u tome je imao Rudi Gober koji je uspeo da zaustavi srpskog centra i posle ove velike pobede je govorio vidno prezadovoljan.

- Živim za ovo. To što sam igrao protiv jednog od najboljih napadački orijentisanih igrača svih vremena tokom plej-ofa je nešto o čemu sanjate. Uživao sam u svakom momentu dok sam bio na terenu. Pokušavao sam da uživam, da ga nateram da radi, da ga izazovem što više mogu i da pobedim. Na kraju krajeva, najvažnije je pobediti. Veliki je ovo izazov i nisam mogao da tražim ništa više u prvoj rundi plej-ofa - rekao je Rudi Gober.