Ekipa Dejvida Adelmana kao treća je završila ligaški deo sezone u NBA i tom pozicijom odbrala je da joj rival bude Minesota, iako su mogli da se ukrste i sa Hjuston Rokitsima.

-Imali su priliku da izaberu protiv koga žele da igraju. Izabrali su nas. Nisu morali da nas izaberu. Izabrali su nas. Iskoristili smo to kao motivaciju - rekao je Finč posle meča.

I pored toga što je imala veliki broj povređenih igrača Minesota je uspela da izbaci Denver i prosto je neverovatno sve šta se desilo u ovoj seriji.

Na kraju poruka trenera "vukova" je potpuno jasna... Jedva je dočekao...