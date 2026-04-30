Vreme je i za šestu utakmicu prve runde plej-ofa između Jokićevog Denvera i Minesote Timbervulfsa.

Trenutna situacija je takva da Denver Nagetsi gube sa 3:2 u seriji, a čitava serija je sada vraćena u Mineapolis gde će Vulfsi imati meč loptu.

Nagetsi su sjajno počeli seriju, upisali su prvu pobedu na domaćem parketu, ali su potom vezali tri poraza. Potom, Nagetsi su ih savladali pred svojim navijačima i smanjili rezultat na 2:3.

Ipak, jedna stvar koja svakako odgovara Denveru je što će Entoni Edvards, kao i Donte DiVinćenco propustiti ovu utakmicu.

Minesota sada ima prvu meč loptu, a termin utakmice je najgori mogući za ljubitelje košarke u Srbiji.

Utakmica se igra u večeri između četvrtka i petka, 30. aprila i 1. maja sa početkom od 03:30 iza ponoći. Direktan prenos ovog meča možete pratiti putem Arena sport 1 Premium kanala.