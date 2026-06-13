Svi su se pitali da li Nikola Jokić prati Svetsko prvenstvo u fudbalu i kako provodi slobodno vreme dok traje najveća sportska smotra planete.

Odgovor je stigao – i nije vezan za televiziju, ni za fudbalske stadione.

Dok se svet bavi Mundijalom, trostruki NBA MVP odlučio je da ostane veran sebi i miru u Somboru, pa je umesto fudbalskih prenosa izabrao – pozorište.

Jokić je viđen u Narodnom pozorištu u rodnom gradu, daleko od svetske fudbalske buke i reflektora koji prate Svetsko prvenstvo. Još jednom potvrdio je da mu je od spektakla važniji spokoj svakodnevice. Reč je o 4. Pozorišnom maratonu u Somboru, tradicionalnoj manifestaciji koja se održava od 10. do 13. juna u Narodnom pozorištu.

U vremenu kada ceo sportski svet gleda ka Mundijalu, Jokić je izabrao "daske koje život znače", a ne stadion – i time ponovo postao priča dana, iako lopta u tom trenutku nije bila na terenu.