Prema najnovijim projekcijama, Jokić bi mogao da postane prvi igrač u istoriji najjače lige sveta koji će probiti magičnu granicu od 70 miliona dolara godišnje plate.

-Opcija "Supermaks": Ako odbije igračku opciju za sezonu 2027/28, Nikola može potpisati četvorogodišnji ugovor vredan neverovatnih 278 miliona dolara. To bi značilo prosečnu platu od 69,5 miliona dolara, čime bi nadmašio rekord Šaja Gildžusa-Aleksandera.

- Opcija "70 miliona po sezoni": Kraći put podrazumeva aktivaciju postojeće opcije uz trogodišnji produžetak od 214 miliona dolara. U ovoj varijanti, Jokić bi zvanično postao prvi igrač koji u jednoj sezoni inkasira preko 70 miliona "zelenih novčanica".

Ono što navijače u Koloradu raduje više od samih brojki jeste Jokićeva javno iskazana želja da čitavu karijeru provede u Denveru. Uprkos spekulacijama i pritisku koji donosi savremeni NBA, srpski as je ostao privržen franšizi koju je 2023. godine odveo do šampionskog prstena.

Dok je Jokićev ostanak izgleda "gotova stvar", uprava Denvera nalazi se u ogromnim problemima. Nova pravila o kolektivnom ugovoru (CBA) i tzv. "sekundarni luksuzni porez" (luxury tax apron) vezali su ruke čelnicima kluba.