Selektor Italije Luka Banki odredio je 16 igrača za avgustovski prozor u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, tokom kojeg će Azuri gostovati Bosni i Hercegovini, a potom dočekati Srbiju.

Italijani će 28. avgusta igrati u Tuzli, dok je duel sa ekipom Dušana Alimpijevića zakazan za 31. avgust od 19.30 u Pezaru. Bankijeva selekcija u drugi krug prenosi skor 5-1 i zauzima drugo mesto u grupi, iza neporažene Turske, a ispred Srbije koja je na učinku 4-2.

Najzvučnije ime na spisku je NBA košarkaš Simone Fontekio, član Majami Hita, dok će okosnicu ekipe činiti i iskusni Nikolo Meli, kao i plejmejker Olimpije Milano Darijus Tompson. Posebnu pažnju srpske javnosti privući će Alesandro Pajola, novo pojačanje Partizana.

Poziv su dobili i Nikolo Manion, Stefano Tonut, Amedeo Tesitori, Đampaolo Riči, Mateo Spanjolo, Gabrijele Proćida, Saliju Nijang, Frančesko Ferari, Tomaso Baldaso, Nikola Akele, Đovani Emeđuru i Džon Petručeli.