Fudbalski klub OFK Beograd završio je još jedno zvučno pojačanje za novu sezonu. Na Karaburmu je stigao nekada čuveni reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Bešić (33), piše "Mozzartsport".

Fudbaler sa bogatim iskustvom igranja u Premijer ligi posle rastanka sa Spartakom iz Subotice pronašao je novi angažman na Karaburmi.

Bešić je u karijeri najviše utakmica odigrao za mađarski Ferencvaroš (110), a ima i preko 50 utakmica u dresovima Evertona i Midlzbroa. Igrao je još i za Hamburg, Šefild...

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 47 utakmica, od toga i one na Svetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu.