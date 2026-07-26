Najbolja srpska skakačica uvis do zlata je stigla na svoj 21. rođendan. Prethodno je iz prvog pokušaja preskočila 1,83 i 1,88 metara, dok je visinu od 1,93 savladala iz drugog pokušaja. Nakon toga je tri puta bezuspešno napadala 1,98 metara, čime je pokušala da izjednači državni rekord na otvorenom koji i sama drži.