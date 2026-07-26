Najbolja srpska skakačica uvis do zlata je stigla na svoj 21. rođendan. Prethodno je iz prvog pokušaja preskočila 1,83 i 1,88 metara, dok je visinu od 1,93 savladala iz drugog pokušaja. Nakon toga je tri puta bezuspešno napadala 1,98 metara, čime je pokušala da izjednači državni rekord na otvorenom koji i sama drži.
Ovo je Angelini ukupno deveta titula državne prvakinje, računajući i tri osvojene u dvorani. Prvi put je na tron Srbije stigla još 2021. godine, kada je sa samo 16 godina do zlata došla skokom od 1,83 metra.
Srebrnu medalju osvojila je Natalija Vojinović iz AK Kruševac sa preskočenih 1,83 metra, dok je bronza pripala Ani Kovrliji iz Mladosti iz Zemuna, koja je završila takmičenje sa rezultatom od 1,72 metra.
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