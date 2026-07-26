Srpski kajakaš Strahinja Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu.

Srpski reprezentativac prošao je prvi kroz cilj (37,570) i osvojio najsjajnije odličje u disciplini K1 200 m.

Srebro je pripalo Oleksandru Harcevu iz Ukrajine (37,986), a bronza Aleksandru Rozovu iz Rusije (37,996).

Sigurnim i samouverenim veslanjem, Strahinja je tokom čitave finalne trke kontrolisao dešavanja na stazi. Diktirao je tempo od početka do kraja, nije ispuštao vodeću poziciju i ubedljivom pobedom još jednom je dokazao da pripada samom vrhu evropskog, ali i svetskog kajaka.

Trijumfom u Segedinu, momak iz Bačke Palanke odbranio je titulu evropskog šampiona i ponovio pršlogodišnji uspeh, kada je do zlatne medalje stigao na Prvenstvu Evrope u Rumuniji.