Kako su saopštili organizatori, "najbrže rastuća svetska organizacija borbi bez rukavica, "Bare Knuckle Fighting Championship" (BKFC), po prvi put dolazi u Srbiju".



Beograd će 17. oktobra biti domaćin događaja koji će ljubiteljima borilačkih sportova doneti ono po čemu je BKFC postao globalni fenomen, beskompromisne okršaje golim šakama, sirovu snagu, adrenalin i borbu bez prostora za kalkulacije, ističe se dalje u saopštenju.



-Nema skrivanja iza taktike i nema mesta za grešku. Samo borci, njihova izdržljivost, karakter i želja za pobedom. Upravo zato BKFC važi za jednu od najekstremnijih i najuzbudljivijih borilačkih organizacija na svetu. Već prve potvrđene borbe najavljuju veče vrhunskog adrenalina - dodaje se iz BKFC.



U glavnoj borbi večeri, evropski šampion Antoni Agi Fokner brani BKFC evropsku titulu u teškoj kategoriji protiv Dilana Prašovića, jednog od najpoznatijih boraca sa ovih prostora. Fokner u Beograd stiže kao jedan od najdominantnijih evropskih predstavnika ovog sporta, dok će Prašović pred publikom iz regiona imati priliku da osvoji evropski pojas i ispiše novu stranicu karijere.



-Kad se u BKFC ringu spoje dvojica teškaša poznatih po nokauterskoj moći, jedno je gotovo sigurno, publiku očekuje borba koja neće dugo ostati samo na razmeni udaraca - podvlače organizatori.



Pred srpsku publiku vraća se i Aleksandar Konovalov, višestruki svetski i evropski šampion, jedan od najtrofejnijih srpskih kik-boksera i ime koje je godinama obeležavalo WAKO scenu.



-Njegova borba sa Edijem Ruizom predstavljaće sudar iskustva, šampionskog pedigrea i sirove energije po kojoj su borbe golim šakama postale svetski fenomen. Opasni internacionalni protivnik koji u Beograd dolazi sa namerom da pokvari planove domaćem predstavniku. U BKFC-u nema prostora za oprez, svaki udarac može da promeni tok borbe - objavili su organizatori.



Posebnu pažnju domaće publike privući će okršaj Stefana Dobrijevića i Stevana Negucića.



-Dvojica srpskih boraca ukrstiće gole šake u borbi koja obećava žestok tempo od prve sekunde. Za obojicu, ovo je prilika da se nametnu na najvećoj evropskoj BKFC sceni i naprave iskorak ka međunarodnoj karijeri - dodaju organizatori.



Na kraju se ističe da su ovo tek prve potvrđene borbe, dok će kompletan program uskoro biti predstavljen.



-Beograd će 17. oktobra postati epicentar najbrutalnijeg borilačkog spektakla u Evropi, gde će odlučivati srce, izdržljivost i snaga udarca. BKFC ne obećava samo borbe, obećava sirovu emociju, nokaute i spektakl koji se ne zaboravlja - zaključuju iz BKFC.