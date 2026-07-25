Kings Kangva je 2022. godine stigao u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje. Prvak Srbije ga je Arsenalu iz Tule platio 1,2 miliona evra. Ipak, ovaj vezista nije uspeo da opravda očekivanja, pa je dve godine kasnije prodat Hapoelu iz Ber Ševe.

Sada je iz izraelskog kluba prešao u Panatinaikos za 4,5 miliona evra, a deo novca će dobiti i beogradski crveno-beli. Naime, prema pisanju "Sport5", Zvezda je zadržala 20% prava od buduće prodaje igrača. Kada se dobije plaćenih 650.000 evra za obeštećenje u Ber Ševu, kao i pola miliona kroz bonuse, na "Marakanu" će da dođe dodatnih 670.000 evra. Izraelski klub bi trebalo da inkasira četiri miliona evra, a predviđeni su i bonusi u slučaju da Panathinaikos osvoji grčko prvenstvo i plasira se u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Takođe, i Hapoel je zadržao 25 odsto od naredne prodaje iz Panatinaikosa.