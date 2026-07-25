Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja, potpisao je za Kolo Kolo i nastupaće za slavni čileanski klub.

Četrdesetogodišnji čuvar mreže je bio bez angažmana od kad je napustio portugalski Čaves, a karijeru će nastaviti u Južnoj Americi.

Kolo Kolo je dobro poznat i navijačima u Srbiji, pošto je upravo protiv tog kluba Crvena zvezda 1991. godine osvojila Interkontinentalni kup i postala prvak sveta. Crveno-beli su tada u Tokiju savladali prvaka Južne Amerike sa 3:0 i stigli do najvećeg međunarodnog trofeja u klupskoj istoriji.

Vozinja je promenio veliki broj klubova. U Evropi je branio za Trenčin, Žil Visente, AEL Limasol i Zimbru iz Kišinjeva. Nastupao je i za Progreso iz Angole, kao i Batuque i Mindelense u svojoj zemlji, ali je najveću pažnju svetske javnosti privukao ovog leta.

Pružao je fantastične partije u dresu Zelenortskih Ostrva na nedavno završenom Mundijalu. Dospeo je u centar pažnje u prvom kolu protiv Španije. Utakmica je završena bez golova, a Vozinja je imao čak sedam odbrana. Mrežu je sačuvao i protiv Saudijske Arabije, a njegov tim je takmičenje završio u šesnaestini finala tesnim porazom od Argentine posle produžetaka.