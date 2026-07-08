Golman Zelenortskih Ostrva Hosimar Hose Evora Dijas, poznatiji pod nadimkom Vozinja, najveći je hit ovogodišnjeg Svetskog prvenstva. Ovaj 40-godišnjak je fantastičnim partijama skrenuo pažnju na sebe, a sada bi to mogao dobro da naplati.

Kako javljaju mediji, Vozinja bi uskoro mogao da postane novi član Intera iz Majamija, pa bi tako zaigao sa Lionelom Mesijem, koji je već tri godine u ovom klubu.

Mediji pišu da je transfer blizu realizacije, što znači da će uskoro postati saigrač kapitena argentinske reprezentacije, koga je svojim odbranama izludeo u nedavnom okšraju dva tima u šesnaestini finala koji je aktuelni šampion sveta dobio teškom mukom posle produžetaka.

Iako mu je Mesi dao jedan gol, Vozinja mu je u nastavku odbranio čak sedam udaraca, što je izludelo najboljeg svih vremena.

Poslednji angažman je imao u portugalskom Šavesu, gde je njegova tržišna vrednost bila procenjena na samo 50.000 evra.