Rekordan broj upita po sekundi zabeležen je neposredno nakon pobedonosnog gola reprezentacije Argentine, kojom je aktuelni svetski šampion kompletirao preokret i pobedio Egipat rezultatom 3:2, preneo je CNBC.



Foks je na društvenoj mreži X naveo da je Google Search "oborio sve dosadašnje rekorde korišćenja", dok je potpredsednik za razvoj Gugl pretrage Robi Stajn potvrdio da je tog dana zabeležen istorijski maksimum upotrebe servisa.

Kompanija, međutim, nije objavila konkretne podatke o broju upita niti metodologiju merenja.

Prema navodima CNBC-a, najveći skok interesovanja usledio je odmah pošto je Enco Fernandez postigao pobedonosni gol za Argentinu u završnici susreta, što je izazvalo globalni talas pretraga povezanih sa utakmicom, Lionelom Mesijem i Svetskim prvenstvom.

Ovo nije prvi put da veliko fudbalsko takmičenje obara rekorde Gugle pretrage.

Izvršni direktor kompanije Sundar Pičai saopštio je da je tokom finala Svetskog prvenstva 2022. godine između Argentine i Francuske zabeležen najveći internet saobraćaj u istoriji Gugle pretrage u prethodnih 25 godina.

Novi rekord pokazuje da najveći sportski događaji i dalje podstiču milione korisnika širom sveta da informacije traže upravo putem internet pretraživača.