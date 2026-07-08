Finalna utakmica Svetskog prvenstva u Njujorku igraće se 19. jula.

Prvi put će se "half-tajm šou" održati na poluvremenu finala Svetskog prvenstva, trajaće 11 minuta, a voditelj i kreator programa je Kris Martin iz Koldpleja.

ESP navodi da se očekuje da će sa Šakirom nastupati Burna Boj, a njih dvoje će zajedno izvesti jednu od himni ovogodišnjeg SP - pesmu "Dai Dai".

Na poluvremenu će se pojaviti i dirigent iz Venecuele Gustavo Dudamel, hor PS22, koji čine učenici osnovne škole iz njujorškog Staten Ajlenda, kao i grupa Koldplej.

Program na poluvremenu postao je glavna karakteristika sportskih događaja u Sjedinjenim Državama, posebno tokom Superboula, a nije uobičajen za finala fudbalskih utakmica.