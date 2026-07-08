Čuveni španski fudbalski komentator Manolo Lama optužio je FIFA zbog meča Argentine i Egipta. Njegove reči su jake...

-Danas sam svedočio velikom povratku Argentine i jednoj od najvećih pljački koje je FIFA sprovela u svetu fudbala.

Ono što je FIFA uradila Egiptu je najveća prevara koju sam video u svom životu. Puste igru, vidimo gol, sve je završeno, a onda lik iz VAR sobe reši da sve pregleda i oni ponište gol Egipta.

Što se tiče trećeg gola Argentine, mogu da se pregledaju dve stvari koje su se dogodile u kaznenom prostoru Argentine. Dve. Jasno hvatanje rivala bez mogućnosti da se odigra loptom, Argentinac hvata i obara igrača Egipta. A onda, kontakt sa Salahovom nogom koji je, ako ga pogledaš, gaženje, to je gaženje i kontakt u kaznenom prostoru, to je kontakt.

Za mene, niti je bilo faula nad Argentincem zbog koga je poništen gol Egipta, niti je bio penal nad Salahom – ali oni jednu situaciju pregledaju jer je lik iz VAR sobe rešio da tako treba, a u drugoj situaciji zabija jezik u zadnjicu i ćuti.

Video sam Maradoninu ruku, video sam gol Tijerija Anrija… Ali ono što sam video danas je najveća prevara u istoriji.

To ne znači da Argentina nije zaslužila da pobedi ili da Mesi nije najbolji igrač na svetu, on je najbolji u istorjiji, ali sudija i VAR sudija su besramna kopilad i tačka“, poručio je legendarni Manolo Lama.