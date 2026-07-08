Pobednici pišu istoriju, ali i golgeteri-predatori poput Norvežanina Erlinga Holanda.

Iako ima samo 25 godina, već je ostvario nestvarne rezultate i ne zna se koje su mu krajnje mogućnosti.

Okej, ima po ocu fudbalski gen, ali koliko god je Alf Inge bio borben do krajnjih granica, niko nije mogao ni da pretpostavi da će naslednik biti noćna mora golmana.

Posle dva gola Brazilu i eliminacije „karioka“ s Mundijala, još više se priča o Holandu. Nakon istorijske pobede, u svlačionicu „vikinga“ došla je i buduća norveška kraljica, princeza Ingrid Aleksandra, najstarija ćerka prestolonaslednika Hakona i prestolonaslednice Mete-Marit. S bratom Magnusom lično je čestitala igračima, a onda se našla u zagrljaju polunagog Erlinga!

Kada su ga pitali da prokomentariše pobedu i da li je to jedan od najboljih trenutaka u njegovom životu, Holand je priznao:

- Jeste. Sve deluje pomalo nadrealno, gotovo nestvarno, pa ponekad moram da se uštinem za ruku. Retko ostajem bez reči, ali u ovom trenutku možda je baš to slučaj. Nikada u životu nisam ni sanjao o ovome. Sanjao sam o tome da igram na Svetskom prvenstvu s Norveškom i da ih tamo odvedem, ali nikada nisam očekivao da ćemo pobediti Brazil. Zaista je čudan osećaj.

Za sjajne partije Erling može da zahvali i povučenom privatnom životu koji čuva daleko od očiju javnosti negujući mirnu vezu s dugogodišnjom partnerkom Izabel Haugseng Johansen. Iako je rođen u Lidsu, gde mu je igrao otac, Erling je odrastao u Brineu gde je upoznao Izabel, a oboje su igrali za lokalni klub. Zajedno su od 2021, a u decembru 2024. godine dobili su sina. Štite privatnost deteta tako što nikada ne pokazuju njegovo lice niti otkrivaju ime. Holand je otvoreno govorio o tome kako je uloga oca pozitivno uticala na njegovo mentalno zdravlje. Naveo je da mu sin omogućava da se istinski isključi i odvoji od pritisaka koje nosi fudbal.

Izabel mu se povremeno pridruži na stadionu, a van stadiona Holand izbegava tipičan život slavnih ličnosti. Često uživa u mirnim, opuštajućim aktivnostima kod kuće, a posebno u igranju „Majnkrafta”.

Haubica

Koliko je Holand produktivan, najbolje govore brojke odigranih mečeva i postignutih golova:

Premijerliga 132/112

Bundesliga 67/62

Liga šampiona 58/57

Norveška 54/62

Mundijal 4/7

Holand je tek drugi fudbaler koji je na debitantskom Mundijalu na prva četiri meča postigao sedam golova. Od njega je uspešniji samo nemački bombarder Gerd Miler. „Pancer“ je 1970. u Meksiku osam puta zatresao mrežu na uvodne četiri utakmice.

Bolji od Zlatana

Po fizičkoj konstituciji i snazi, Holand je najbliži Zlatanu Ibrahimoviću. Zbog toga je zanimljivo poređenje koje ide u prilog Norvežaninu. Naime, Zlatanu su bila potrebna 122 meča da postigne 62 gola za Švedsku, a isti broj pogodaka u dresu Norveške Erling je postigao na samo 54 meča.

Devet komada

Dok još nije bio planetarno poznat Holand je 2029. godine postavio neobičan rekord. Postigao je čak devet golova na Svetskom prvenstvu U20 u pobedi Norveške nad Hondurasom sa 12:0.