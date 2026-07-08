Poznati su svi parovi i raspored četvrtfinala Svetskog prvenstva u fudbalu! Zavesa na osminu finala spuštena je utakmicom između Švajcarske i Kolumbije, a to je bio jedini duel koji je bio "za zaborav", pošto u regularnom delu nije bilo golova, pa je odluka morala da padne posle penal "ruleta".

Što se tiče ostalih utakmica, nagledali smo se dobrog fudbala i u nastavku nas čeka zagarantovan spektakl.

Ovo je najmasovniji Mundijal u istoriji i od 48 reprezentacija, najboljih osam će se boriti za plasman u polufinale počevši od 9. juna.

Kompletan raspored četvrtfinala Svetskog prvenstva:

9. jun, Francuska - Maroko 22 časa

10. jul, Španija - Belgija 21 čas

11. jul, Norveška - Engleska 23 časa

12. jul, Argentina - Švajcarska 3.00 časa