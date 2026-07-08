Ekipa predvođena Erlingom Halandom napravila je ogroman skok posle istorijske pobede nad Brazilom rezultatom 2:1. Norvežani su osvojili čak 33,61 bod i popeli se na 19. mesto FIFA rang-liste, čime su prestigli Urugvaj.

Norveška je od početka Mundijala napredovala čak 12 pozicija. Pre početka turnira nalazila se na 31. mestu, a sada je među 20 najboljih reprezentacija sveta. Ubedljivo je selekcija koja je najviše napredovala tokom Svetskog prvenstva.

Veliki skok napravila je i Belgija. Trijumf nad Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4:1 doneo je Belgijancima 21,84 boda, pa su uspeli da prestignu Holandiju i zauzmu osmu poziciju na FIFA rang-listi.

Engleska i Španija su takođe profitirale posle prolaska u četvrtfinale. Englezi su pobedom nad domaćinom Meksikom 3:2 osvojili 20,42 boda, dok je Španija posle trijumfa nad Portugalom 1:0 dobila 20,06 bodova.

Sve reprezentacije koje su završile takmičenje u osmini finala dobile su nula bodova nakon eliminacije.

Posebno zanimljiva promena tiče se selekcija koje su ispale sa Mundijala. Nemačka i Hrvatska su posle eliminacije nazadovale za po dve pozicije na FIFA rang-listi. Nemci sada zauzimaju 12. mesto, dok se Hrvatska nalazi na 13. poziciji.

Kada je reč o Srbiji, "orlovi" nisu učestvovali na Svetskom prvenstvu 2026. godine, ali su ipak napredovali na najnovijoj FIFA rang-listi. Srbija je skočila tri pozicije i sada zauzima 40. mesto na svetu.

Na vrhu rang-liste nije bilo velikih promena. Francuska je ostala prva sa 1.925,86 bodova, ali joj se Argentina opasno približila. Aktuelni svetski šampion sada ima samo 0,71 bod manje od "trikolora".