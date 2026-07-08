Španski trener Alvaro Arbeloa imenovan je za novog menadžera Fulama, saopštio je fudbalski klub iz Londona.

Arbeloa (43) je sa Fulamom potpisao ugovor do leta 2029. godine. On je na mestu šefa stručnog štaba londonskog kluba zamenio Marka Silvu, koji je preuzeo Benfiku.

- Velika mi je čast što započinjem ovo novo poglavlje u Fulamu, koji je najstariji londonski klub. Osećam veliku odgovornost. Radujem se što ću da osetim atmosferu na 'Krejven kotidžu' zajedno sa navijačima Fulama i što ću već sledeće nedelje sa igračima da počnem pripreme za novu sezonu - izjavio je Arbeloa, preneo je zvanični sajt kluba.

Arbeloa je bio trener mlađih kategorija Reala, a vodio je prvi tim madridskog kluba u drugom delu prošle sezone.