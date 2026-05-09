Kako prenosi španska Marka, trener Real Madrida Alvaro Arbeloa u lošim je odnosim sa čak pet igrača svog tima.

Naime, Arbeloa i Kamavinga su se sukobili jer mu je Francuz zamerio na nekim promenama u timu i od tada je njihov odnos dosta rezerviran. Jedan od nezadovoljnih je i Dani Karvahal koji zamera Arbeloi što ga ne stavlja više u prvi tim jer ga je ostavio na klupi na meču protiv Rajo Valjekana.

S druge strane, jedan od igrača koji imaju najveću platu u Real David Alaba nezadovoljan je što skoro uopšte ne ulazi u igru. Asensio je bio jako frustriran što nije započeo utakmicu protiv Mančester sitija, ali se španski fudbaler nakon toga izvinio saigračima.

Takođe, i Alvaro Kareras je nezadovoljan jer je bio na klupi protiv Rajo Valjekana. Nakon utakmice pitao je Arbelou zbog čega je ostavljen na klupi i iz tog razloga je i kasnia konferencija za medije Alvara Arbeloe.

