Fudbaleri Štutgarta upisali su važan trijumf protiv Bajer Leverkuzena rezultatom 3:1 u utakmici koja je imala veliki značaj u borbi za plasman u Ligu šampiona.

Već u prvom minutu je usledio šok za domaćina, kada je Aleiš Garsija doveo goste u prednost.

Ali, usledio je brzi odgovor Štutgarta. Ermedin Demirović je pogodio u petom minutuza izjednačenje.

Demirović je ponovo bio u centru pažnje i to u 47. minutu, međutim, njegov gol je poništen zbog ofsajda.

Preokret je usledio u završnici prvog poluvremena, kada je Mitelštat bio siguran izvođač jedanaesterca u 7. minutu nadoknade i doneo prednost domaćima.

U drugom delu igre, Štutgart je potvrdio trijumf golom Deniza Undava u 58. minutu, čime je stavio tačku na meč i doneo velika tri boda.

Ovom pobedom Štutgart je stigao do četvrtog mesta na tabeli, izjednačen po broju bodova sa Hofenhajmom, i ostaje u direktnoj borbi za plasman u Ligu šampiona. Sa druge strane, Leverkuzen je izgubio i matematičke šanse za elitno takmičenje naredne sezone.

U poslednjem kolu, Švabe očekuje odlučujući duel protiv Ajntrahta, koji će odrediti njihovu evropsku sudbinu.

Lajpcig nije imao problema protiv Sankt Paulija, pa je slavio rezultatom 2:1.

Golove za Lajpcig su postigli Ksavijer Šlager u 45. minutu i Vili Orban u 55. minutu, dok je jedini strelac za goste bio Sisej.

Posle ovog poraza ekipa Sankt Paulija ispala je iz Bundeslige, jer na kolo pre kraja sezone i matematički su izgubili sve šanse za opstanak.

Sa druge strane Lajpcig se posle dve sezone vraća u Ligu šampiona, jer su obezbedili treće mesto.

Ovaj poraz Sankt Paulija obradovao je fudbalere i navijače Verdera iz Bremena, jer uprkos porazu od Hofenhajma, rezultatom 1:0 nalaze se pred opstankom u Bundesligi.

Nisu bukvalno prešli pola na ovom meču igrači Verdera, za koje nije igrao bivši fudbaler Partizana Jovan Milošević, ali su od petog minuta igrali sa igračem manje, jer je Sugavara dobio direktan crveni karton već u petom minutu.

Sreća po ovaj tim da je Hofenhajm postigao samo jedan gol koji im je bio dovoljan za pobedu, a strelac je bio Ture.

Hofenhajm ostaje tako u trci za Ligu šampiona, jer sada deli četvrto mesto sa Štutgartom sa 61. bodom, a protivnik u poslednjem kolu će biti Borusija Menhengladbah.

Verder će sa velikom pažnjom posmatrati duel između Volfsburga i Bajerna, jer u slučaju pobede Bavaraca, ekipa iz Bremena će obezbediti opstanak.

Jedina utakmica gde nije bilo nikakve dileme, jeste u Augzburgu, gde je domaći tim sa 3:1 protiv Menhengladbaha.