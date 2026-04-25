Bavarci su u prethodnoj rundi i matematički obezbedili titulu, a sada su ponovo pokazali zbog čega su najbolji. Tim Vensana Kompanija je gubio od Majnca 3:0, ali je na kraju slavio 4:3!

Ekipu iz Minhena za nekoliko dana očekuje prvi meč polufinala Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena, pa je Kompani izveo kombinovan tim koji se na početku nije snašao.

Domaćin je poveo u 15. minutu, kada je pogodio Dominik Kor, a na isteku pola sata igre je Nebel duplirao prednost. U samoj završnici prvog poluvremena je Šeraldo Beker povisio na 3:0 i domaći navijači nisu mogli da veruju šta vide.

Bajernu je pretila katastrofa, ali je Kompani odmah na startu drugog dela izvršio nekoliko izmena, što je dalo rezultat.

U igru su ušli Kejn i Olise, ne dugo zatim i Stanišić i Musijala, a pre toga Bajern je smanjio vođstvo Majnca preko Nikolasa Džeksona. Olise je zatim pogodio i uneo dramu, a u 80. minutu je usledio muk na tribinama, pošto su gosti stigli do izjednačenja, kada je Džamal Musijala postigao gol.

Igrači Majnca su bili uspaničeni, pribojavali su se potpunog preokreta koji se desio u finišu. Hari Kejn se našao na pravom mestu, postigao je novi gol i tako doneo neverovatan preokret i pobedu svom timu.

Kada je reč o ostalim utakmicama, Leverkuzen je u gostima savladao Keln sa 2:1. Hajdenhajm je na svom terenu bio bolji od Sankt Paulija sa 2:0, a pobednika nije bilo u mečevima Augzburg-Ajntraht (1:1), odnosno Volfsburg-Menhengladbah (0:0).