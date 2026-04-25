Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 18 časova dočekuju Partizan u 179. "večitom" derbiju. Crveno-beli su veliki favoriti na ovom meču, a dovoljan im je bod kako bi i matematički obezbedili devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije.
Pred ovu utakmicu se oglasio Milan Borjan. Bivši golman i kapiten Zvezde nema dilemu da će klub iz Ljutice Bogdana slaviti u sutrašnjem okršaju dva najveća srpska kluba.
- Znam da će trener Dejan Stanković, jer smo bio sa njim u svlačionici i iskusio kako priprema tim za večiti derbi, kakvu energiju unosi, da izvuče najbolje od igrača. Izvešće najjači tim protiv Partizana. Video sam protiv Železničara da je odmarao startere koji su napravili razliku u nastavku utakmice. Priželjkujemo pobedu, iako nam i remi osigurava titulu. Što se timova tiče, evidentna je velika razlika u kvalitetu u korist Crvene zvezde. U poslednjih desetak godina Zvezda niže rekorde na domaćoj sceni - rekao je Milan Borjan u intervjuu za "Sportski žurnal".
Upitan je da li je preterana ocena da je Mateus najbolji golman Crvene zvezde u 21. veku posle njega?
- Mateus je tek godinu dana na Marakani. Glazer je došao i prve sezone je branio vrhunski, pa je onda pao. Potreban je kontinuitet. Vladimir Stojković je imao vrhunske utakmice u Crvenoj zvezdi i Partizanu. I ja sam takođe za šest, sedam godina postizao dobre rezultate. Dakle, nisam taj koji treba da upoređuje i odlučuje, već je na narodu i novinarima da procene. Uvek sam davao maksimum i branio najbolje moguće. Naravno da je bilo grešaka, niko nije savršen. I vrhunski golmani iz velikih klubova prave greške.
Gde su Zvezdine najveće prednosti u odnosu na Partizan?
- Na svim pozicijama smo bolji. Aleksandar Katai, sledeća Zvezdina zvezda, donosi veliki kvalitet, što se pokazuje iz meča u meč. Sale izgleda na terenu kao da ima 25 godina, dominantan je u našoj ligi i mnogo znači ekipi.
Da li Aleksandar Katai može u narednih pet utakmica da postigne još šest golova i prestigne Rikarda Gomeša koji je rekorder sa postignuh 29 golova u Superligi Srbije?
- Verujem i voleo bih da Katai prestigne Rikarda. Aleksandar zaslužuje kao zvezdaš, igrač i čovek takvo priznanje. Nadam se da će da postati rekorder i još više se uvrstiti u istoriju našeg kluba.
Da li očekuje da da gol protiv Partizana?
- Dobro ide Saletu protiv crno-belih, mnogo puta je postizao golove. Nadam se da će tako biti i u nedelju.
Dao je i tačnu prognozu rezultata i nije bio skroman kao navijač i bivša legenda kluba.
- 3:0 za Crvenu zvezdu. Strelci? Nebitno, važno je samo da pobedimo - zaključio je Borjan za "Žurnal".
