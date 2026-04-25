Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 18 časova dočekuju Partizan u 179. "večitom" derbiju. Crveno-beli su veliki favoriti na ovom meču, a dovoljan im je bod kako bi i matematički obezbedili devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije.

Pred ovu utakmicu se oglasio Milan Borjan. Bivši golman i kapiten Zvezde nema dilemu da će klub iz Ljutice Bogdana slaviti u sutrašnjem okršaju dva najveća srpska kluba.

- Znam da će trener Dejan Stanković, jer smo bio sa njim u svlačionici i iskusio kako priprema tim za večiti derbi, kakvu energiju unosi, da izvuče najbolje od igrača. Izvešće najjači tim protiv Partizana. Video sam protiv Železničara da je odmarao startere koji su napravili razliku u nastavku utakmice. Priželjkujemo pobedu, iako nam i remi osigurava titulu. Što se timova tiče, evidentna je velika razlika u kvalitetu u korist Crvene zvezde. U poslednjih desetak godina Zvezda niže rekorde na domaćoj sceni - rekao je Milan Borjan u intervjuu za "Sportski žurnal".