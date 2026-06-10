Naša selekcija je načinila iznenađenje u Braziliji i slavila nad Argentinom prvi put posle četiri međusobna duela.

"Kockao" se naš tim sa činjenicom da je u trećem setu propustio dve meč lopte, ali nije dozvolio potpuni povratak rivalu.

Drugi set je bio najlaganiji za Srbiju, da bi u trećem viđena najveća drama. Delovalo je da Argentinci u finišu imaju sve u svojim rukama, ali je Srbija napravila preokret, propustila dve meč lopte, pre nego što je južnoamerička ekipa iskoristila svoju prvu set loptu

Uprkos propuštenim šansama, nije ovo mnogo uticalo na Srbiju, koja je u četvrtom setu konstantno imala dva-tri poena prednosti, ali su Argentinci uspeli da se vrate. Ipak, ovoga puta set na razliku pripada našoj selekciji.

"Plava četa" će igrati još sa Belgijom (petak, 21.30), Brazilom (subota, 16.00) i Bugarskom (nedelja, 19.30).