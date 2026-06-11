Oči celog sveta, ne samo fudbalskog, večeras će biti uperene ka legendarnom stadionu. Da, „Asteki“, ma kako se zvanično zvao stadion na 2.200 metara nadmorske visine ili kako ga god zvala FIFA zbog svojih pravila.

Globalna superzvezda Šakira nastupiće na svečanom otvaranju Mundijala 2026. u Meksiko Sitiju (biće potom ceremonije i u Torontu i Los Anđelesu), a njena pesma „Dai Dai“ je i pre izvođenja na „Asteki“ premašila 100 miliona pregleda! Kolumbijka je spot objavila pre dve nedelje...

Bivšoj supruzi španskog fudbalera Đerarda Pikea ovo će biti četvrti Mundijal, pa takoreći ima više SP nego mnogi asovi...

Šakira je, podsećamo, otpevala čuveni hit „Vaka Vaka“, zvaničnu melodiju Mundijala 2010. u Južnoj Africi, a uz to je nastupala na zatvaranju SP 2006. u Nemačkoj i 2014. u Brazilu.

- Svako svetsko prvenstvo je magično - rekla je 49-godišnja pop pevačica rođena u Barankilji koji će ceo svet, ne samo fudbalski, ponovo gledati i na finalu u Njujorku, gde je planiran spektakl poput onog na Superboulu.