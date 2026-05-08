Za nešto više od mesec dana počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu u Americi, Kanadi i Meksiku. Polako se ulazi u završnu fazu priprema, kako za sam teren, tako i za stvari koje nemaju direktne veze sa fudbalom.

Objavljena je zvanična pesma Mundijala!

Šakira je na društvenim mrežama objavila kratak spot i najavila da će ceo da bude objavljen 14. maja. Pesma se zove "Dai Dai" i snimana je na legendarnoj "Marakani" u Brazilu.

Njen spot je izazvao oprečne reakcije, a može li da nadmaši čuvenu numeru "Waka, waka" koja je obeležila Mundijal u Južnoj Africi 2010. godine?