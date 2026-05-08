Kroz Crvenu zvezdu prošlo je mnogo fudbalera, ali je retko ko dolazio direktno iz jedne od najboljih svetskih škola "La Masije". Upravo je takav bio slučaj sa Makedoncem Davidom Babunskim (32).

Kada je kročio na "Marakanu", navijači crveno-belih počeli su da slave. Očekivalo se da je Zvezda ubola pravi džekpot i uspela da "ukrade" jednog od najboljih mladih igrača ispred nosa velikanima. Međutim, euforija je kratko trajala.

Filozof u kopačkama

Mladi momak rođen u Skoplju viđen je kao jedan od najvećih talenata na Balkanu u 21. veku. Mnogo se očekivalo od njega jer je svojim partijama u mlađim kategorijama Barselone zaista mnogo obećavao.

U Španiji je dobio nadimak "filozof" koji ga i dalje prati kroz karijeru, a jednom prilikom je to i objasnio.

- Taj nadimak je ogromna čast za mene - izjavio je Babunski za "Novu Makedoniju" u julu 2012.

- Počeo sam da pišem blog, jer sam želeo da podelim svoje ideje sa svetom, a internet je najbrži i najjednostavniji način da se to ostvari. Za mene, filozofija je jedini način da se postignu svi ciljevi u životu. Nadam se da će što više ljudi, naročito mladih, izabrati ovaj put - rekao je u istom intervjuu.

Pompezan dolazak i raskid posle godinu dana

Mnogi su se iznenadili kada je u januaru 2016. godine Babunski stigao na "Marakanu" i obukao crveno-beli dres. Verovali su na "Marakani" da su uboli džekpot, ali...

Ispostavilo se da je Zvezda dovela jedan od najvećih promašaja u ovom veku. Već posle godinu dana raskin ugovora je bio neminovan. Odigrao je svega 13 utakmica (600 minuta na terenu) i to bez učinka.

Nakon što je napustio Beograd otišao je u Japan, prvo u Jokohamu, a onda i u Omiju. Tamo je donekle i nagovestio da bi još uvek ima šta da pokaže. Počeo je da postiže golove, ali je brzo i to okončalo. Poslednji pogodak postigao je upravo i Aziji i to još 6. novembra 2019. godine.

Povratak u komšiluk - od Rumunije do Mađarske

U martu 2020. usledio je povratak u Evropu i to u rumunski Botosani odakle je otišao posle 10 meseci, ali nije menjao državu. Zaigrao je za Vitorul bez mnogo uspeha, a onda preko preko Videotona stigao u Mezokovešd gde igra možda i najbolju sezonu u karijeri.

Odigrao je 18 utakmica uz gol i dve asistencije. Poređenja radi u Debrecinu je na 26 mečeva postigao samo jedan gol uz asistenciju.

Danas igra za Vardar.

Čukununuk četničkog vojvode

David potiče iz familije sa prilično zanimljivom istorijom. Njegov brat Dorian takođe je fudbaler, a fudbalske gene stekli su od oca Bobana koji je bio i reprezentativac Severne Makedonije.

Međutim, čuveni predak im je bio Jovan Stojković Babunski, istaknuti četnički vojvoda i komandant tokom borbe za Makedoniju i Staru Srbiju, Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Nakon ubistva njegovog brata i sinovca od strane bugarske Unutrašnje makedonske revolucionarne organizacije - VMRO, tražeći osvetu, pridružuje se četničkim odmetnicima među kojima ubrzo postaje komandant četničkih jedinica u dolini reke Vardar, gde se sa svojim saborcima sukobavlja sa bugaraškim i osmanskim snagama.

Nadimak Babunski je dobio po planini Babuni na kojoj se borio od 1905. do 1908.