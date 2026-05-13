Na poziv direktora CEFT-a Dalibora Zorka, Paunović je održao interaktivno predavanje koje se vrlo brzo pretvorilo u otvorenu diskusiju, razmenu mišljenja i konkretnih iskustava iz svakodnevnog života jednog trenera.

Budući stratezi imali su priliku da postavljaju pitanja čoveku koji je tokom karijere radio u Španiji, Engleskoj, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, a razgovor je od samog početka dobio širu dimenziju od klasične priče o taktici i treningu.

- Igrači i treneri su kroz karijeru uglavnom fokusirani na teren, trening, loptu… ali je fudbal mnogo više od toga. Radimo sa momcima i devojkama koji su mladi ljudi. Svako od njih je jedinstven i specifičan u smislu karaktera, mentaliteta i osobina koje donose iz svog okruženja. I svakome treba prići na adekvatan način – poručio je Paunović na početku predavanja.

Kroz četiri konkretna scenarija koje je pripremio direktor CEFT-a Dalibor Zorko, polaznici su zajedno sa selektorom Srbije analizirali različite situacije sa kojima se treneri susreću tokom karijere.

Prvi scenario odnosio se na preuzimanje ekipe koja se bori za opstanak tokom sezone. Paunović je naglasio da trener u takvom trenutku najpre mora da postavi pitanje samom sebi da li je spreman za takav izazov, a zatim i da detaljno analizira sve faktore koji utiču na funkcionisanje kluba: od igračkog kadra i atmosfere u svlačionici, do odnosa unutar kluba i rasporeda utakmica do kraja sezone.

- Najvažniji su igrači. Iskren odnos sa njima, otvoren razgovor o problemima i očekivanjima. Ali i jasna pravila – šta se toleriše, a šta ne. Važno je da svi veruju u zajednički cilj. Stvari moraš da radiš iz najvećeg ubeđenja i pre svega iz bezuslovne ljubavi prema fudbalu – istakao je Paunović.

U drugom scenariju tema je bila preuzimanje velikog kluba koji je izgubio šanse za titulu. Govoreći o specifičnostima rada u takvom ambijentu, Paunović je ukazao na značaj razumevanja psihološkog i profesionalnog momenta u kojem se igrači nalaze.

Posebnu pažnju izazvala je i zanimljiva anegdota koju je Paunović podelio sa polaznicima, a koju je čuo od svog oca Blagoja Paunovića. Ispostavilo se da je jedan od direktnih aktera događaja bio i polaznik Pro licence Nikola Drinčić, što je dodatno doprinelo atmosferi i dinamici razgovora.

Treći scenario bio je posvećen periodu pre početka sezone i postavljanju odnosa unutar ekipe. Govorilo se o izgradnji autoriteta, postavljanju zajedničkih ciljeva, individualnim razgovorima sa igračima i različitim pristupima komunikaciji u zavisnosti od sredine i kulture.

Paunović je posebno ukazao na greške koje treneri često prave prilikom preuzimanja ekipe i koje mogu trajno da naruše atmosferu u svlačionici.

Poslednji scenario bavio se temom kohezije u ekipi i načinima na koje trener može ponovo da ujedini podeljenu svlačionicu. Upravo u tom delu diskusije stigao je i zaključak koji je obeležio čitavo predavanje.

- Ako hoćeš da budeš dobar trener, nađi sebi dobre igrače – rečenica je jednog poznatog trenera koju je Paunović podelio sa polaznicima, uz poruku da su igrači uvek u centru svakog uspešnog projekta.

Predavanje selektora Srbije još jednom je pokazalo da se proces edukacije u okviru Fudbalskog saveza Srbije ne zasniva samo na teoriji i modelima igre, već i na razmeni realnih iskustava, otvorenom dijalogu i razumevanju fudbala kao složenog sistema u kojem su ljudski odnosi podjednako važni kao i sama igra.