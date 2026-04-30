FSS se oglasio: Finale Kupa Srbije će se igrati na dobro poznatom stadionu
Finale Kupa Srbije biće odigrano 13. maja na stadionu "Lagator" u Loznici, odlučeno je na sednici Odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije, saopštio je FSS
U saopštenju FSS se navodi da je odluka o mestu odigravanja finala Kupa Srbije za sezonu 2025/2026. doneta na predlog Takmičarske komisije, koja se opredelila za Loznicu.
Plasman u finale Kupa Srbije izborili su fudbaleri Vojvodine, koji su u sredu u Beogradu pobedili Grafičar rezultatom 2:1.
U drugom polufinalu Kupa Srbije večeras će od 19 časova u Ubu igrati Jedinstvo i Crvena zvezda.
-Za mesto finalnog duela Kupa Srbije za žene, koje se igra 20. maja, određen je Sportski centar FSS u Staroj Pazovi. U finalu se sastaju Crvena zvezda i Spartak - objavljeno je na zvaničnom sajtu FSS.
U saopštenju FSS se navodi da je odluka o mestu odigravanja finala Kupa Srbije za sezonu 2025/2026. doneta na predlog Takmičarske komisije, koja se opredelila za Loznicu.
Plasman u finale Kupa Srbije izborili su fudbaleri Vojvodine, koji su u sredu u Beogradu pobedili Grafičar rezultatom 2:1.
U drugom polufinalu Kupa Srbije večeras će od 19 časova u Ubu igrati Jedinstvo i Crvena zvezda.
-Za mesto finalnog duela Kupa Srbije za žene, koje se igra 20. maja, određen je Sportski centar FSS u Staroj Pazovi. U finalu se sastaju Crvena zvezda i Spartak - objavljeno je na zvaničnom sajtu FSS.
