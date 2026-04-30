Trener Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je u Beogradu da želi novu pobedu protiv Zlatibora u drugoj utakmici plej-ina (četvrtfinala) Košarkaške lige Srbije (KLS).

Košarkaši Crvene zvezde su u prvoj utakmici koja je odigrana u sredu u Beogradu slavili rezultatom 112:73. Serija se igra do dve pobede.

Utakmica između Zlatibora i Zvezde biće odigrana sutra od 18 časova u sportskoj dvorani u Čajetini, a Obradović na ovom meču neće moći da računa na Stefana Miljenovića.

-Putujemo na drugi meč sa željom da dođemo do nove pobede u duelu sa ekipom Zlatibora. Nemamo pravo, niti očekujemo da će drugi meč biti nalik prvom. Igra se na terenu našeg rivala, želeće da pokažu reakciju nakon prve utakmice. Na nama je da identičnim pristupom, željom i energijom nametnemo naš ritam i dođemo do pobede - rekao je Obradović, preneo je zvanični sajt kluba.

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić izjavio je da ekipa Zlatibora zaslužuje respekt.

-Mišljenje o ekipi Zlatibora ne menjamo ni nakon prve utakmice. Tim koji zaslužuje respekt, ušli su malo stegnuto u prvi meč, ali su nakon toga pokazali ono što već znamo, da su dobar tim, i da moramo maksimalno da uđemo i u drugu utakmicu. Recept je isti kao i pred prvi meč, čvrsto, agresivno... nećemo potceniti ekipu Zlatibora - istakao je Dobrić.